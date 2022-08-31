بالصور: استمرار أعمال رصف شارع البيضاء في طرابلس

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأربعاء، استمرار أعمال تنفيذ مشروع توسعة وإعادة رصف شارع البيضاء الرابط بين مقبرة منيذر، وتقاطع شارعي عمر المختار والرشيد في العاصمة طرابلس.

وحسب منصة «حكومتنا»، الذراع الإعلامية للحكومة، فإن المشروع يشمل إعادة بناء سور مبنى المركز الوطني للمحفوظات والدراسات التاريخية بعد الإزالة لغرض توسعة الطريق.

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يشار إلى أن تنفيذ المشروع يأتي تحت إشراف جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، لمشاركة شركة الأشغال العامة طرابلس وشركة أشغال تونس.

من أعمال توسعة وإعادة رصف شارع البيضاء الرابط بين مقبرة منيذر، وتقاطع شارعي عمر المختار، 30 أغسطس 2022. (فيسبوك)

من أعمال توسعة وإعادة رصف شارع البيضاء الرابط بين مقبرة منيذر، وتقاطع شارعي عمر المختار، 30 أغسطس 2022. (فيسبوك)

من أعمال توسعة وإعادة رصف شارع البيضاء الرابط بين مقبرة منيذر، وتقاطع شارعي عمر المختار، 30 أغسطس 2022. (فيسبوك)

من أعمال توسعة وإعادة رصف شارع البيضاء الرابط بين مقبرة منيذر، وتقاطع شارعي عمر المختار، 30 أغسطس 2022. (فيسبوك)

من أعمال توسعة وإعادة رصف شارع البيضاء الرابط بين مقبرة منيذر، وتقاطع شارعي عمر المختار، 30 أغسطس 2022. (فيسبوك)