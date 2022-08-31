ارتفاع اليورو وتراجع الإسترليني أمام الدينار

العنوان-طرابلس

سجلات أسعار العملات الدولية، اليوم الأربعاء، تباينا في السوق الرسمية أمام الدينار مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء.

وثبت متوسط سعر صرف الدولار عند 4.93 دينار، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

في حين ارتفع سعر اليورو إلى 4.94 دينار مقابل 4.93 دينار أمس، وانخفض الجنيه الإسترليني إلى 5.75 دينار من 5.77 دينار أمس.

وثبتت أسعار الريال السعودي والدرهم الإماراتي عند 1.31 دينار، و1.34 دينار على الترتيب، في حين زاد سعر الدينار التونسي إلى 1.54 دينار من 1.53 دينار أمس.

أما الليرة التركية لم يطرأ تغيير في سعرها حيث سجلت 0.27 دينار، واليوان الصيني الذي سجل 0.71 دينار.