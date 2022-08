حرشاوي: قد يزداد الوضع الأمني ​​سوءًا لأن الأحداث الأخيرة لم تكن سوى بداية مواجهة أكبر

ليبيا – اعتبر الخبير المتخصص في الشأن الليبي والباحث في “المعهد الملكي للخدمات المتحدة لدراسات الدفاع والأمن” جلال حرشاوي، أن اشتباكات طرابلس ليست منفصلة عن التنافس السياسي بين رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاآغا ورئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة.

حرشاوي وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق” أكد أن الاشتباكات انعكاس مباشر للأزمة السياسية، مرجحا أن يزداد الوضع الأمني ​​سوءًا لأن الأحداث الأخيرة لم تكن سوى بداية مواجهة أكبر.

وأشار الخبير إلى أنه مع تبادل إطلاق النار عبر عدة جبهات في منطقة طرابلس الكبرى، أصبح احتمال معاناة العاصمة لأشهر الآن ملموسًا، على حد قوله

