مندوب روسيا: بريطانيا رفضت عقد جلسة على خلفية أحداث طرابلس

قال مندوب روسيا فاسيلي بينيزيا إنّ بريطانيا رفضت أن تعقد جلسة لمجلس الأمن على خلفية الأحداث التي شهدتها طرابلس.

وذكر بينيزيا أنّ النزاع في ليبيا سببه الجمود السياسي الداخلي الذي أدّى بالبلاد إلى حكومتين متنافستين، رافضا أي خطوات تزيد التصعيد.

وحذر بينيزيا من استخدام العنف في ليبيا لتحقيق الأهداف وتبادل الاتهامات غير المجدي، قائلا: طرابلس أصبحت ساحة لتصفية الحسابات بين الفصائل السياسية المختلفة.

من جانبه، ندّد مندوب المملكة المتحدة في الأمم المتحدة جيمس كاريوكي بحالة العنف من المسلحين في طرابلس الأيام الماضية، مشيرا إلى أنّ استخدام العنف للسيطرة على الأراضي أو لتغيير الأوضاع أو لوقف الانسداد السياسي أمر غير مقبول.

وقال مندوب المملكة المتحدة بمجلس الأمن إنّ العنف في ليبيا سببه وجود سلطتين متوازيتين وعلى جميع الأطراف إدراك أنه لا حل عسكري للأزمة.