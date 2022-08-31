مديرية أمن طرابلس: ضبطنا سيارة بكتيب مزوّر

حذرت مديرية أمن طرابلس من استعمال كتيب سيارة مزور، مشددة على أن ذلك قد يقود إلى السجن.

وأكدت مديرية أمن طرابلس، في بيان عبر حسابها على فيسبوك، أن “شرطة النجدة ضمن تنفيذها للمهام اليومية وخلال أحد الاستيقافات اشتبهت بإحدى السيارات وبالإستعلام حولها من خلال غرفة السيطرة اتضح أن الكتيب لا يخص السيارة”.

وتابع البيان؛ “فأحيلت السيارة وسائقها لمكتب البحث الجنائي طرابلس، الذي باشر الاستدلال مع السائق، واتضح أن الأخير قام بشراء اللوحات من مكتب خدمات بمنطقة الجميل، فأحيل سائق السيارة موقوفا للنيابة مع السيارة من حيث الاختصاص”.