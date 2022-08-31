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أسعار بيع الاسماك في سوق طرابلس اليوم الأربعاء

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

من خلال زيارة بسوق الأسماك باب بحر لوحظ انخفاض في أسعار أنواع من الأسماك وفيما يلي أسعار بيع الأسماك لهذا اليوم الاربعاء 31 – 8 – 2022 

تريليا  17 دينار للكيلو جرام 

وراثة 27 دينار للكيلو جرام 

مغزل 12 دينار للكيلو  جرام 

رزام 10 دينار للكيلو جرام 

لمبوكة 14 دينار للكيلو جرام 

سردينة 3.5 دينار للكيلو جرام 

صاورو 5 دينار للكيلو جرام 

شلبة 18 دينار للكيلو جرام 

كوالي 8 دينار للكيلو جرام 

حلوفة 18 دينار للكيلو جرام 

ابوشوكة 5 دينار للكيلو جرام 

بوري وسط 20 دينار للكيلو جرام

دندشي 40 دينار للكيلو جرام 

كلب بحر 15 دينار للكيلو جرام 

جمبري رقيق 20 دينار للكيلو جرام

جمبري ممتاز 100 دينار الكيلو جرام

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بوابة افريقيا الاخبارية

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