أسعار بيع الاسماك في سوق طرابلس اليوم الأربعاء

من خلال زيارة بسوق الأسماك باب بحر لوحظ انخفاض في أسعار أنواع من الأسماك وفيما يلي أسعار بيع الأسماك لهذا اليوم الاربعاء 31 – 8 – 2022 تريليا 17 دينار للكيلو جرام وراثة 27 دينار للكيلو جرام مغزل 12 دينار للكيلو جرام رزام 10 دينار للكيلو جرام لمبوكة 14 دينار للكيلو جرام سردينة 3.5 دينار للكيلو جرام صاورو 5 دينار للكيلو جرام شلبة 18 دينار للكيلو جرام كوالي 8 دينار للكيلو جرام حلوفة 18 دينار للكيلو جرام ابوشوكة 5 دينار للكيلو جرام بوري وسط 20 دينار للكيلو جرام دندشي 40 دينار للكيلو جرام كلب بحر 15 دينار للكيلو جرام جمبري رقيق 20 دينار للكيلو جرام جمبري ممتاز 100 دينار الكيلو جرام

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