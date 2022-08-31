الكبير ومسؤولة أمريكية يبحثان برامج الدعم الفني للمصرف المركزي

العنوان-طرابلس

بحث محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، مع مساعدة وكيل وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، التعاون المشترك مع السفارة الأمريكية والمؤسسات الأمريكية كالوكالة الأمريكية للتنمية في برامج الدعم الفني لمصرف ليبيا المركزي في عديد المجالات

وقال المصرف في بيان مقتضب، اليوم الأربعاء، أن الاجتماع بحث جهود مصرف ليبيا المركزي في تطوير الإفصاح والشفافية.

وحضر الاجتماع الذي عقد بالعاصمة التونسية السفير الأمريكي لدى ليبيا ريشارد نورلاند.

واستعرض الكبير يوم الجمعة الماضية مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية “USAID” تطور الشراكة بين الجانبين الليبي والأمريكي ضمن برنامج الدعم الفني، الذي انطلق في سبتمبر2021.

وأثنى الجانب الأمريكي حينها على التطور الملحوظ في أداء المصرف المركزي لا سيما فيما يتعلق بالاستدامة المالية والمحافظة على قوة الدينار الليبي في ظل عدد من الأزمات المحلية والدولية.

وأوضح المصرف في بيانه حينها أنه جرى الاتفاق على برنامج العمل خلال الأشهر المتبقية من هذا العام.