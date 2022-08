ليبيا – أكد المتحدث باسم الجيش اللواء أحمد المسماري أن الجيش لا يؤيد أي طرف في اشتباكات طرابلس التي اندلعت مطلع الأسبوع الجاري.

المسماري وفي تصريحات لوكالة “نوفا” الإيطالية قال: “إن الجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر، لم يشارك في الاشتباكات التي اندلعت في طرابلس ولا يدعم أي طرف سياسي في الأزمة”.

وشدّد على أن القيادة العامة للقوات المسلحة تنأى بنفسها عن هذا الصراع رغم دعمها للشرعية التي يمثلها البرلمان.

وأردف المسماري: “نأسف لهذه الاشتباكات التي أسفرت عن خسائر في الأرواح، فضلًا عن تدمير الممتلكات الخاصة والحكومية، مما سيكلف خزائن الدولة أموالًا طائلة”.

ودعا إلى إنهاء هذه الاشتباكات التي تتكرر أسبوعيًا وتزيد من معاناة المواطنين، في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والخدمات وانعدام الأمن.

وواصل المسماري حديثه: “تعتقد القيادة العامة للجيش أن الحل هو إجراء انتخابات حرة ونزيهة، بعد الاتفاق على أسس دستورية لمعالجة هذه المشاكل والصراعات، ونعتقد أن الانتخابات هي السبيل الوحيد لتوحيد المؤسسات تحت قيادة رئيس وحكومة”.

المسماري: الجيش لا يؤيد أي طرف في اشتباكات طرابلس.. والحل هو إجراء انتخابات حرة ونزيهة

