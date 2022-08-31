الارصاد: ارتفاع تدريجي للحرارة بدءاً من الغد.. وأمطار خفيفة على هذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاربعاء 31/ 08 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تكون معتدلة على أغلب المناطق مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية ودرجات الحرارة المتوقع تسجيلها مابين ( 30 – 35 ) مْ على مناطق شمال ليبيا، بينما تتراوح على مناطق الوسط والجنوب مابين ( 36 – 41 ) مْ.

ومن المتوقع بحسب التقرير أن تسجل درجات الحرارة إرتفاع تدريجي من يوم الغد على مناطق الشمال الغربي خاصةً مناطق الدواخل.

ووفقا للتقرير تتكاثر السحب من حين لأخر على الجبل الأخضر تتخللها أحياناً سقوط أمطار خفيفة.

والله اعلـــــــــــــــــــــــــم.