تقرير للتفتيش التربوي يكشف 17 خطأ علميا في أسئلة الرياضيات

أكد المفتش التربوي، أحمد على بن مصطفى، أنه تم تحويل تقرير مستعجل من قبل مصلحة التفتيش والتوجيه التربوي لوزير التعليم لتوضيح موقف مصلحة التفتيش والتوجيه التربوي من أسئلة الرياضيات.

وقال بن مصطفى، في منشور له، عبر «فيسبوك»: “تم إعداد التقرير التفصيلي وكان التفتيش التربوي فرع طرابلس وحدة الرياضيات حاضراً بقوة وقد أجمع المفتشون على رفض الأسئلة جملة وتفصيلا، وتم إخراج 17 خطأ علمي لا شك فيه ولا مجاملة فيه ناهيك أن بقية الأسئلة لا تحقق أهداف المقرر كما أنها لا تراعي الفروق الفردية بين الطلاب”.

وأضاف “على جميع الطلاب أخذ العلم أن مصلحة التفتيش التربوي بفروعها ترفض أسئلة الرياضيات رفضا قطعيا ولا تقبل بهذا النمط لهذه الأسئلة ومستمرة في إرجاع الحق للطلاب، مع العلم أن وزارة التربية والتعليم تتعامل فقط رسميا مع مصلحة التفتيش والتوجيه التربوي، وتعتد بتقاريرها فقط فهي جهة الاختصاص وأي معلم أو ولي أمر أو طالب عنده ملاحظات فليتوجه فورا لمصلحة التفتيش والتوجيه التربوي فهم معكم”.

وتابع “هذه صورة لوزير التربية والتعليم مع رئيس اللجنة المركزية بمصلحة التفتيش والتوجيه التربوي «لطفي الزرقاني»، حيث اطلع الوزير على تقرير مصلحة التفتيش والتوجيه التربوي الذي أوصله الزرقاني بشكل فوري صباح الاثنين الماضي”.