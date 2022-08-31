عقيلة صالح :القاعدة الدستورية ستسهم في سرعة إنجاز الاستحقاق الانتخابي

رحب رئيس المجلس عقيلة صالح، خلال لقاء جمعه بوفد اللجنة التحضيرية لمؤتمر المسار الدستوري ،بمكتبه في القبة، بنسخة القاعدة الدستورية، معتبرا أن هذه الخطوة وهذا المشروع الوطني الليبي سيسهم في سرعة إنجاز الاستحقاق الانتخابي وبناء الوطن والحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها ولحمتها الاجتماعية.

و سلمت اللجنة، عقيلة صالح، نسخة القاعدة الدستورية التي توصل إليها مؤتمر المسار الدستوري في طرابلس، المنعقد بمشاركة 25 حزباً ومكوناً سياسياً ومترشحين رئاسيين ومترشحين برلمانيين ومجتمع مدني ونقابات واتحادات مهنية.

واثنى صالح على ما تحقق من منجز في هذه القاعدة التي اجمعت عليها قوى وطنية تمثلت في الاحزاب السياسية والمكونات الثقافية والاتحادات والنقابات المهنية ومؤسسات مجتمع مدني ومترشحين رئاسيين وبرلمانيين ،كما أكد على ضرورة مشاركة الجميع في العملية الانتخابية دون إقصاء وان يترك الأمر للشعب الليبي يقرر خياراته دون أي تدخل.