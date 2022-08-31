مداهمة وكر لممارسة الأعمال المنافية للآداب في بنغازي

داهم أفراد قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي وكرا لممارسة الأعمال المنافية للآداب في منطقة الهواري، عُثر بداخله على كميات من الخمور المستوردة.

وتلقى القسم معلومات عن استراحة بها ثلاث سيدات يتردد عليهن أشخاص، حيث جرى استهداف المكان، وضبط ثمانية أشخاص بينهم النساء الثلاثة، وعثر على كميات من الخمور والمخدرات، إضافة إلى قنابل يدوية وسلاح ناري، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

واتضح أن أحد المقبوض عليهم هو صاحب الاستراحة، إضافة إلى شخص يحمل الجنسية السودانية، وآخر يعمل حارسا للمكان، بينما تحمل إحدى السيدات الجنسية النيجيرية.

واعترف صاحب الاستراحة بإقامة حفلات داخلها، بالإضافة إلى تعاطي الخمور والمواد المخدرة، وأقر آخر بتعاطي الخمور ومواقعة إحدى السيدات، وأقروا جميعا بممارسة الأعمال المنافية للآداب، وقد اتخذت الإجراءات القانونية معهم، ثم أحيلوا إلى النيابة العامة.