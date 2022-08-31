ليبيا الان

بمشاركة اللواء “106” واللواء طارق بن زياد.. جهاز النهر يؤكد استمرار إزالة الوصلات غير الشرعية بالخط المغذي لبنغازي

تم النشر منذُ 22 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-بنغازي

يستمر جهاز تنفيذ و إدارة مشروع النهر الصناعي في أعمال إزالة الوصلات غير الشرعية للخط الفرعي المُغذي لمدينة بنغازي من خزان الطلحية وحتى منطقة الهواري.

وأوضح الجهاز في بيان له أن ذلك يأتي وفق الخطة المُعدة من قِبل اللجنة الأمنية المشتركة والمكونة من كتيبة أمن النهر والبحث الجنائي وباستناد من اللواء طارق بن زياد واللواء 106.

وأكد معاون كتيبة أمن النهر استمرارهم في العمل حتى يتم إزالة كافة الاعتداءات وتأمين توفر المياه في بنغازي.

كما أكد على ضرورة تعاون المواطنين مع القوة الأمنية المشتركة لأجل الصالح العام، مثنيا على كافة أفراد الكتيبة واللجنة الأمنية على مجهوداتهم الجبارة في تأمين الإمداد المائي للمدينة.


عدد المشاهدات:
150

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك