بمشاركة اللواء “106” واللواء طارق بن زياد.. جهاز النهر يؤكد استمرار إزالة الوصلات غير الشرعية بالخط المغذي لبنغازي

العنوان-بنغازي

يستمر جهاز تنفيذ و إدارة مشروع النهر الصناعي في أعمال إزالة الوصلات غير الشرعية للخط الفرعي المُغذي لمدينة بنغازي من خزان الطلحية وحتى منطقة الهواري.

وأوضح الجهاز في بيان له أن ذلك يأتي وفق الخطة المُعدة من قِبل اللجنة الأمنية المشتركة والمكونة من كتيبة أمن النهر والبحث الجنائي وباستناد من اللواء طارق بن زياد واللواء 106.

وأكد معاون كتيبة أمن النهر استمرارهم في العمل حتى يتم إزالة كافة الاعتداءات وتأمين توفر المياه في بنغازي.

كما أكد على ضرورة تعاون المواطنين مع القوة الأمنية المشتركة لأجل الصالح العام، مثنيا على كافة أفراد الكتيبة واللجنة الأمنية على مجهوداتهم الجبارة في تأمين الإمداد المائي للمدينة.