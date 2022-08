بن شرادة: المجالس المنتخبة ليست مؤسسات مجتمع مدني حتى تصدر بيانات فقط

ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة صدور بيان وقع عليه عدد من أعضاء مجلس الدولة بخصوص الدعوة لإجراء انتخابات برلمانية نهاية العام الحالي دون الحاجة لقاعدة دستورية.

بن شرادة قال في تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان: إنه قد عُرض عليه البيان لكنه لم يوقع عليه، لأنه يعتبر المجالس المنتخبة مجالس شرعية لا تصدر بيانات، إنما تفعل.

وأشار إلى أن المجالس المنتخبة ليست مؤسسات مجتمع مدني حتى تصدر بيانات فقط.

وأضاف: “المجالس المنتخبة لا تطالب، إنما تفعل وتنفذ، والشعب لا ينتظر من المجلسين بيانات، إنما اتفاق وفعل”.

وشدد أن الفعل هو الاتفاق على قاعدة دستورية أو دستور أو ما يتفق عليه مجلسا النواب والدولة.

