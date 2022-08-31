الهلالي لـ «بوابة إفريقيا»: سنواصل الدفع لاستئناف الانتخابات في ليبيا.. ولا إقصاء لأي طرف

أكد الناطق الرسمي باسم مؤتمر المسار الدستور علي الهلالي، أن اللجنة التحضيرية لمؤتمر المسار الدستوري سلمت القاعدة الدستورية أمس الثلاثاء، لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وستتوجه خلال المرحلة القادمة بنسخة للمجلس الأعلى للدولة ومستشار الأمن القومي إبراهيم بوشناف.

وقال الهلالي في تصريح لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية”، إن “اللجنة ستواصل الدفع باتجاه استئناف العملية الانتخابية في ليبيا وفق معادلة أنه لا إقصاء لأي طرف من الأطراف الليبية”.

وأكد الهلالي، أن القاعدة الدستورية التي تم إنجازها جاءت نتاج توافق جميع القوى الوطنية والمتمثلة في الأحزاب السياسية والمكونات الثقافية والاتحادات والنقابات المهنية ومؤسسات مجتمع مدني ومترشحين رئاسيين وبرلمانيين.

وأوضح الهلالي، أن المستشار عقيلة صالح رحب بهذه الخطوة التي من شأنها الإسراع من إنجاز الاستحقاق الانتخابي وبناء الوطن والحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها ولحمتها الاجتماعية، كما شدد رئيس مجلس النواب على ضرورة مشاركة الجميع في العملية الانتخابية دون إقصاء وأن يترك الأمر للشعب الليبي يقرر خياراته دون أي تدخل.