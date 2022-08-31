“مركز القاهرة لحقوق الإنسان” يستنكر استهداف المدنيين والمرافق الطبية خلال اشتباكات طرابلس

العنوان-القاهرة

استنكر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان الانتهاكات بحق المدنيين والمرافق الطبية والمدنية في اشتباكات طرابلس والتي أسفرت عن مقتل 32 شخاص وإصابة أكثر من 160 آخرين، لافتا إلى أن ذلك يتواصل في ظل تجاهل كامل لأحكام القانون الدولي.

وقال المركز في تغريدات منفصلة عبر تويتر، اليوم الأربعاء، إلى أن الاشتباكات شهدت استخدام أسلحة خفيفة ومتوسطة وطيران مسير.

وأكد المركز أنه تم رصد استهداف المناطق السكنية من الطرفين، إلى جانب عرقلة وصول عربات الإسعاف وتدمير منشئات مدنية.

كما أكد المركز أن تلك الأفعال تصنف كجرائم حرب، وتدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

ودعا المركز مكتب المدعي العام لتحديد المتورطين في الانتهاكات المتكررة للقانون الدولي الإنساني في ليبيا، بما في ذلك المسؤولية الجنائية لسلسلة القيادة، بدءً بإعطاء الأمر وصولًا لمنفذ الانتهاك.