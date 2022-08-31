أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الأربعاء، مغادرة 41 لاجئًا ليبيًا على متن رحلات تهدف إلى إعادة توطينهم في النرويج.

وقالت المفوضية في بيان، إنها ساعدت في الجوانب اللوجستية لهذه الرحلات، مشيدة في هذا السياق بدور برنامج التنمية والحماية الإقليمي لشمال أفريقيا وتمويل الاتحاد الأوروبي، وإيطاليا لهذه الرحلات.

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وقدمت المفوضية الشكر للبلدان القادرة على توفير هذه الأماكن، معتبرة أن إعادة التوطين حل مهم يسمح بنقل اللاجئين من الفئات الضعيفة إلى بر الأمان ليحصلوا على مستقبل أفضل، وحثت الدول على تقديم مزيد المسارات الآمنة والقانونية لمساعدة أعداد أكبر من طالبي اللجوء المستضعفين بنقلهم خارج ليبيا.

إجلاء 41 لاجئا من ليبيا وإعادة توطينهم في النرويج، 31 أغسطس 2022. (مفوضية اللاجئين)