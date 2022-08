العرفي: أتوقع عقد لقاء يجمع عقيلة صالح والمشري لمناقشة النقاط الخلافية بالمسار الدستوري

ليبيا – توقع عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي عقد لقاء يجمع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري لمناقشة النقاط الخلافية.

العرفي قال في تصريح لشبكة “لام”: إنه لا يمكن أن يكون الاتفاق في جلسة واحدة. معتقدًا أن يكون هناك ضغط مصري نظرًا لأهمية مصر في ليبيا كدولة جارة وقوية في الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن نقاط الخلاف تتمثل في ترشح العسكريين، وكذلك مزدوجي الجنسية لرئاسة ليبيا وهذا المعرقل الوحيد للمسار الدستوري في القاهرة.

