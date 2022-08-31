ديوان المحاسبة يوقّع اتفاقية تعاون مع المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي

وقع المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، اليوم الأربعاء، اتفاقية تعاون مشترك مع ديوان المحاسبة، حيث مثل الأول المدير العام للمجلس محمود الفطيسي، ومثل الآخر رئيس الديوان خالد شكشك.

وشهد مقر المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي توقيع الاتفاقية، وذلك حسب بيان نشره المجلس عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأكد رئيس ديوان المحاسبة ضرورة التعاون مع المجلس في ملف رقابة الاداء وتقييم السياسات العامة لمؤسسات الدولة في غياب الخطط والأهداف التي ينتج عنها مخرجات عشوائية يصعب قياسها وتقييمها، وأن الهدف من الرقابة هو تحسين أداء المؤسسات.