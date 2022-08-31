مليون و211 ألف برميل نفط إنتاج ليبيا خلال 24 ساعة

هبط إنتاج النفط في ليبيا بمقدار تسعة آلاف برميل، اليوم الأربعاء، مسجلًا مليونًا و211 ألف برميل مقارنة بمليون و220 ألف برميل سجلها، الإثنين، على ما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط.

في حين زاد إنتاج المكثفات بواقع ألف برميل حيث سجلت 54 ألف برميل خلال الساعات الـ24 الماضية، علمًا بأن مؤسسة النفط لم تنشر البيانات الخاصة بإنتاج النفط والمكثفات أمس الثلاثاء.

– غرفة الطاقة الأفريقية: ليبيا يمكنها إنتاج 1.8 مليون برميل نفط يوميا بحلول 2024.. ولكن

– تقرير أميركي: كيف تستطيع ليبيا استعادة سمعتها كدولة منتجة للنفط؟

وأمس الثلاثاء، قدمت غرفة الطاقة الأفريقية توقعاتها لمستقبل صناعة النفط في ليبيا، أسوأها استقرار الإنتاج عند مستوى تحت المليون برميل يوميًا بنهاية العام 2022، وأكثرها تفاؤلًا ارتفاع الإنتاج إلى 1.8 مليون برميل يوميًا بحلول العام 2024 بشرط دخول البلاد في استقرار سياسي طويل الأجل.