قزيط: حكومة باشاآغا لن تتمكن من تسلم السلطة إطلاقًا لذلك سنصل إلى حكومة ثالثة

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري بلقاسم قزيط إن الحل الآن هو تشكيل حكومة جديدة، لكن لن يكون هذا الخيار مطروحًا في الوقت الحالي.

قزيط وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز”، رأى أن الصراع السياسي سيستمر؛ لأن حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الحميد الدبيبة لا يمكن أن تكون حكومة لكل ليبيا، ولا يمكن أن تُجرى الانتخابات في عهد هذه الحكومة.

وتابع قزيط حديثه: “حكومة باشاآغا من الواضح أنها لن تتمكن من تسلم السلطة إطلاقًا ولن تكون محل إجماع؛ لذلك سنصل إلى حكومة ثالثة لكنها لن تكون قريبًا”.

وتوقع قزيط أن ترى الحكومة الجديدة النور في العام المقبل وربما تنتج عن توافق أو انتخابات برلمانية مبكرة، لكن هذه الحكومة سواء ناتجة عن توافق أو عن إفراز انتخابات فإنها لن تكون الآن، هذه السنة هي سنة الصراع السياسي التي لا أتمنى أن تأخذ الطابع الدموي مجددًا، على حد تعبيره.

