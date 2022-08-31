الشويهدي: حكومة الدبيبة لن تسير في طريق الانتخابات أبدًا

قال عضو مجلس النواب جلال الشويهدي، إن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة لن تسير في طريق الانتخابات أبدًا، وحديثهم حولها لإسكات المواطنين فقط.

وأضاف في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء: “لا جدوى من إجراء الانتخابات، دون أي تغيير في السلطة التنفيذية”، منوها بأنه إذا أُجريت الانتخابات في هذا الوقت، فستؤدي إلى حرب في ليبيا كلها، لانتشار المليشيات وعدم وجود حكومة موحدة.

وتابع أنه لابد من إجراء الانتخابات في وجود سلطة موحدة، وبعد إتمام المصالحة بين الليبيين، مشيرا إلى أن مجلسي النواب والدولة اتفقا على سلطة تنفيذية موحدة، وعلى التعديل الدستوري، ولكن هذا الاتفاق لم يُفعّل لأنه لا يتماشى مع رأي دول أخرى تتدخل في الملف الليبي.