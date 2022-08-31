الصين: على الأطراف في ليبيا حل الخلافات بالمفاوضات وضبط النفس

أكدت الصين أنه يجب على الأطراف الليبية حل خلافاتهم من خلال المفاوضات وبذل قصارى الجهد لتجنب جميع أشكال العنف، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

ومن جانبه؛ قال المبعوث الصيني “داي بينغ” في نص إحاطته إلى مجلس الأمن الدولي حول ليبيا، إن “بلاده تأمل بأن تحافظ الأطراف الليبية على زخم الحوار والمفاوضات الذي تحقق في الفترة السابقة”.

وتابع، أنه يجب على الأطراف الليبية أن “تسعى جاهدة للتوصل إلى حل وسط، وتتوصل إلى اتفاق على أساس دستوري لتهيئة ظروف مواتية لإجراء انتخابات مبكرة”.

وحث “بينغ” المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى “العمل بنشاط على تعزيز الحوار والمفاوضات بين الأطراف الليبية”.

وختم المندوب الصيني موضحًا أن “النفط مصدر أساسي للدخل بالنسبة للاقتصاد الليبي”، مؤكدًا على ضرورة “استعادة حركة الاقتصاد وتنميته وتحسين سبل العيش هي الأدوات الرئيسية لإحلال السلام والاستقرار في ليبيا”.