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الإفصاح والشفافية عنوان لقاء الكبير مع مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى

تم النشر منذُ 45 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان

التقى، محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، اليوم الأربعاء في تونس، مع مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية، لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف.

وحضر اللقاء سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند.

وذكر مصرف ليبيا المركزي، أن اللقاء جاء في إطار التعاون المشترك مع السفارة الأمريكية والمؤسسات الأمريكية، كالوكالة الأمريكية للتنمية، في برامج الدعم الفني لمصرف ليبيا المركزي في العديد من المجالات.

 وأضاف، أن اللقاء تمحور حول جهود مصرف ليبيا المركزي في تطوير الإفصاح والشفافية.

من جانبها، قالت الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى، إن ليف أكدت دعم الولايات المتحدة لجهود مصرف ليبيا المركزي لتعزيز الشفافية في القطاع المالي لضمان الاستخدام العادل للأموال العامة لصالح جميع الليبيين.


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صحيفة العنوان الليبية

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