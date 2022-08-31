مداهمة وكر للأعمال المنافية للآداب ببنغازي وضبط مخزن خمور مستوردة

داهم قسم البحث الجنائي، بمديرية أمن بنغازي، وكراً لممارسة الأعمال المنافية للآداب كان يُستخدم كمخزن للخمور المُستوردة بمنطقة الهواري.

وقال بيان صادر عن المديرية: “ورودت معلومات لقسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي عن إحدى الاستراحات بمنطقة الهواري تُستخدم كوكر لممارسة الأعمال المُنافية للآداب وكذلك كمخزن للخمور المُستوردة وتواجد ثلاثة نساء يُقمن بهذه الاستراحة ويتردد عليهن مجموعة من الأشخاص لممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة”.

وأضاف البيان “أمر رئيس القسم عميد سليمان بوشيبة، بمداهمة الوكر وضبط كل الاشخاص المتواجدين بالمكان وتم تكليف أعضاء تحريات قسم البحث الجنائي بالانتقال إلى منطقة الهواري ومداهمة المكان وعند وصول أعضاء التحريات تم مشاهدة مركبة بالقرب من الاستراحة”.

وتابع “تم اللحاق بها وتم دخولها للاستراحة وتم ضبطها في الداخل وبتفتيش المركبة احترازيا، تم العثور على عدد 44 زجاجة تحت مقاعد المركبة وتم دخول الاستراحة وضبط ثمانية أشخاص من بينهن ثلاثة من النساء بملابس عارية وتم العثور على قطع من مخدر الحشيش وعدد 3 قنينات من الخمر محلية الصنع وعدد 2 قنابل يدوية هجومية وسلاح ناري نوع مُسدس 9م”.

واستطرد “تم الانتقال إلى القسم وبالاستدلال معهم تبين أن الأول م.خ.أ من مواليد 1974 وهو مالك الاستراحة والثاني يُدعى خ.أ.ع من مواليد 1990 والثالث يُدعى ع.أ.م من مواليد 1982 والرابع م.ج.أ من مواليد 1995 والخامس ح.س.م من مواليد 2000 سوداني الجنسية وهو حارس المزرعة”.

واستكمل “النساء.. الأولى تُدعى ن.م.أ من مواليد 1982 ليبية والثانية س.أ.ع من مواليد 1989 ليبية والثالثة ب.ق.أ نيجيرية الجنسية واعترف مالك الاستراحة بإتجاره بالخمور المستوردة واعترف بإقامته لحفلات داخل استراحة وتعاطي الخمور والمواد المخدرة وجلب الخمور من مدينة طبرق وسبها واعترف الثاني بتعاطي الخمور ونومه مع المدعوة الثانية واعترفوا جميعا بتعاطي الخمور وممارستهم للأعمال المنافية للآداب”.