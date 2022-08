محامي سيف الإسلام: ليس هناك أي تفاهم أو صفقة لإطلاق سراح المختطف هانيبال القذافي

ليبيا – نفى خالد الزائدي محامي سيف الإسلام القذافي صحة ما أوردته صحيفة “جون أفريك” بشأن وجود محادثات مع لبنان من أجل إطلاق سراح هانيبال القذافي.

الزائدي وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز”، قال: إن السيدة العراقية سهى البدرى، ليست ضمن فريق عمل سيف الإسلام، وبالتالي فهي لا تحمل صفة مستشارة ولا غيرها، كما تناولتها المجلة الفرنسية.

وأضاف: “ليس هناك أي تفاهم أو صفقة لإطلاق سراح المواطن الليبي المختطف هانيبال القذافي”.

وتابع المحامي حديثه: “هانيبال، ما زال رهن الاعتقال التعسفي القاتل، ولا توجد أي مؤشرات لإطلاق سراحه أو عرضه على القضاء من قبل المدعي العام الذي اكتفى بالتأشير في تحقيقاته الجنائية بعبارة (لا نطلب شيئًا في الوقت الحاضر) ولم يوجه له أي اتهام”، وفق قوله.

