هيئة البحث والتعرف على المفقودين : انتشال (15) جثة مجهولة الهوية بمقبرتين في سرت

طرابلس 31 أغسطس 2022 (وال)- أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، عن استخراج 15 جثة مجهولة الهوية بباحة مستشفى ابن سينا بمدينة سرت من قبل فرق إدارة البحث عن الرفات بالهيئة.

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم الأربعاء، إن ذلك جاء إثر بلاغ وارد من النيابة العامة، عن وجود مقبرتين جماعيتين تضم المقبرة الأولى 7 جثت والثانية 8 جثت.

وأضافت الهيئة أن فريق الطب الشرعي المختص؛ قام بأخذ عينات العظام للعمل عليها بإدارة المختبرات بالهيئة، لاستخلاص الحمض النووي ومقارنتها بالعينات المرجعية لأهالي المفقودين المسجلين بالهيئة، والعمل على دفن الحالات بالتنسيق مع النيابة الجزئية بسرت. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال