«لجنة تقصي الحقائق» بالبرلمان تعقد اجتماعاً طارئاً بشأن اشتباكات طرابلس 

عقدت لجنة تقصي الحقائق حول انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة “يوسف العقوري”؛ اجتماعاً طارئاً لمناقشة تطورات الوضع وتجميع الأدلة حول انتهاكات حقوق الإنسان في اشتباكات طرابلس الأخيرة.

وأوضح مجلس النواب، في بيان عبر موقعه الرسمي، أن الاجتماع “ناقش سبل التنسيق مع بعثة تقصي الحقائق حول ليبيا التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وغيرها من المنظمات الدولية والمحلية العاملة في مجال الرصد”.

وأردف البيان، أن “اللجنة بحثت بعض البيانات الواردة من المصادر المختلفة بشأن الوقائع الحاصلة في اشتباكات طرابلس، من ذلك عدد القتلى والجرحى والأضرار المادية”.

وأكدت اللجنة في بالبيان؛ على “فتح ملف فرعي لتوثيق الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني أثناء الاشتباكات،وتجميع الأدلة وتحليلها تمهيداً لإحالتها إلى جهات الاختصاص”.

وشارك في الاجتماع عضو اللجنة ومدير مكتب دعم السياسات البرلمانية والبحوث بديوان مجلس النواب، عبدالواحد اللافي، وعضو اللجنة و مندوب مجلس النواب لدى المحكمة الجنائية الدولية الدكتور سالم الأوجلي.