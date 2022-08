ليبيا – توقع رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة درنة يوسف الفارسي اندلاع اشتباكات في العاصمة طرابلس مجددًا، لكن ليس على المدى القريب، إلى حين إعادة تنظيم صفوف كل طرف.

الفارسي أشار في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية” إلى أن وقف إطلاق النار كان بسبب هروب مليشيات من الصراع المسلح، وليس باتفاق تهدئة.

وأوضح أن تمسك الأطراف السياسية التابعة لها هذه المليشيات بمواقفها السياسية سيكون غطاء لعودة تلك الاشتباكات مجددًا.

ولفت إلى أن تناحر المليشيات غالبًا ما يكون على النفوذ وليس الشرعية فحسب؛ إذ يشكل بعضها مجموعات تعادي طرفًا ما وإن لم تكن متفقة فيما بينها.

وحذر من أن عودة الاشتباكات مرة أخرى سيؤدي إلى موجة “في غاية العنف”، مؤكدًا أن الأطراف السياسية باتت تدرك أن أمامها محاولة أخيرة إما الانتصار أو الزوال بلا رجعة.

وأفاد أن المليشيات المسلحة هي أزمة ليبيا الحقيقية، مؤكدًا ضرورة بناء جيش قوي عبر دعم جهود اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5، وإزاحة هذه العناصر المسلحة، حال وجود رغبة في الاستقرار، سواء من الداخل الليبي أو الدول الراعية للأطراف المتصارعة.

وشدد على ضرورة إعادة تشكيل السلطة التنفيذية من خلال حوار مباشر بين الأطراف المختلفة خاصة مجلس النواب، لإنهاء حالة الانقسام السياسي والاحتراب القائمة، وتشكيل سلطة موحدة قادرة على بسط سيطرتها على كافة الأنحاء والإعداد للانتخابات، وتنال رضا محليًا ولو بشكل مرحلي.

The post الفارسي: عودة الاشتباكات ستؤدي لموجة في غاية العنف.. والمليشيات المسلحة هي أزمة ليبيا الحقيقية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية