اليونان: تركيا تحاول تعسفيًا نقل حدودها بالمنطقة الاقتصادية الخالصة لحدود ليبيا

طالب وزير الخارجية اليوناني “نيكوس ديندياس” جميع الدول المجاورة لليونان بالمصادقة العاجلة على الاتفاقية الصادرة عن الأمم المتحدة لقانون البحار.

ووفقا لتقرير أخباري نشره موقع أخبار “غريك ستي تايمز” اليوناني الناطق بالإنجليزية، جاء موقف “ديندياس” خلال اجتماع عقده مع المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص للمناخ “جون كيري” بالعاصمة اليونانية أثينا لتدارس احتضان اليونان لمؤتمر “محيطنا” في العام 2024.

وأشار التقرير إلى تأكيد “ديندياس” على ما تتطلبه المرحلة من مساع لحماية البيئة البحرية فاليونان ستنتهز فرصة احتضانها لهذا الحدث للمطالبة بالتصديق مبينا إن هذا الموقف يأتي نظرا لمحاولات تركيا الجارية الآن لنقل حدودها في المنطقة الاقتصادية الخالصة بشكل تعسفي إلى حدود ليبيا.

وأضاف التقرير إن هذا النقل ينهي فعليا المنطقة الاقتصادية الخالصة اليونانية حول جزيرة “كريت” وجزر “دوديكانيز” والمنطقة النظيرة بالنسبة لقبرص وهو ما يمثل أيضا انتهاكا صارخ للقانون الدولي والاتفاقية الصادرة عن الأمم المتحدة لقانون البحار.