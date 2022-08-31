المجلس الأعلى للقبائل الليبية يستنكر ما تتعرض له أبو هادي في سرت

استنكر المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية في مذكرة له ما تتعرض له منطقة بوهادي في مدينة سرت.

وقال المجلس، اليوم الاربعاء أنه أصدر هذه المذكرة لإيضاح “مبررات استنكاره وشجبه ومعارضته لما تتعرض له قبيلة القذاذفة بشكل خاص بمنطقة أبو هادي بمدينة سرت من قبل كتائب عسكرية تابعة للمنطقة الشرقية”.

وقال المجلس في مذكرته أنّ “المشرع الليبي قد أعطى صلاحيات القبض للسلط القضائية” وأنّ “أي تصرف صادر على غير الجهات المذكورة يعد باطلا بطلانا مطلقا”.

وأضافت المذكّرة أنّ “الاجراء المتمثل في حصار منطقة أبو هادي ومنع أهلها من حريّة التنقل …يجعل الجميع أمام مسؤولية دينية وأخلاقية قانونية بضرورة التدخّل لانهاء الحصار ورفع الظلم عن سكان المنطقة”.