تزامنت مع وجود بوجناح في أنقرة.. باشاغا في زيارة رسمية إلى تركيا

العنوان

يجري، رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، زيارة رسمية إلى تركيا بدعوة من الحكومة التركية، لبحث المسار السياسي.

وقال، مصدر مطلع لصحيفة العنوان، إن من المتوقع أن يصل باشاغا مساء هذا اليوم إلى أنقرة.

يأتي ذلك، بينما أجرى نائب رئيس حكومة الوحدة، رمضان أبوجناح، مباحثات ثنائية مع ووزير الخارجية التركية مولود تشاووش أوغلو، حول مستجدات الوضع في ليبيا.

وجرت المباحثات، اليوم الأربعاء، في العاصمة التركية أنقرة. وتطرق الجانان إلى الأوضاع في ليبيا والعملية الانتخابية.

وأتت هذه المباحثات بعد أيام من حدوث اشتباكات دامية داخل العاصمة طرابلس أودت بحياة 32 شخصًا.