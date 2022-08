ليبيا – التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، بحضور سفير الولايات المتحدة الامريكية لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، في اجتماع عقد اليوم الأربعاء في العاصمة التونسية.

اللقاء بحث بحسب المكتب الإعلامي لمصرف ليبيا المركزي التعاون المشترك مع السفارة الأمريكية والمؤسسات الأمريكية كالوكالة الأمريكية للتنمية في برامج الدعم الفني للمصرف في العديد من المجالات وجهود مصرف ليبيا المركزي في تطوير الإفصاح و الشفافية.

The post الكبير ييحث مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى سبل التعاون المشترك first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية