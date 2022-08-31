الدبيبة في زيارة لـ مالطا لمناقشة الأموال الليبية المحتجزة

استقبل وزير الخارجية المالطي إيان بورج رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير،رفقة وزيري البيئة إبراهيم العربي والثروة البحرية عادل سلطان، ورئيس هيئة الاتصالات لدى وصولهم إلى فاليتا في زيارة عمل رسمية.

وكشفت صحيفة “تايمز” المالطية عن عدم وجود أجندة لزيارة الدبيبة إلى العاصمة المالطية فاليتا.

ونقلت الصحيفة عن مصادر حكومية مالطية قولهم إنه على الرغم من عدم وجود أجندة ثابتة، فمن المتوقع أن يناقش الدبيبة الأموال الليبية التي كانت محتجزة في بنك “ساتا” المغلق الآن.

وقالت الصحيفة: “تتم تصفية بنك ساتا وأموال عملائه محتجزة في البنك المركزي في مالطا، وقد تكون هناك أموال أخرى في ذهن الدبيبة“.

هذا وكانت السلطات المالطية صادرت عام 2019 مبلغا يقدر بـ 1.1 مليار دولار من العملة الليبية ولم يتم الإفراج عنه حتى الآن.