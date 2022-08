ليبيا – اعتبر مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة “فاسيلي بينيزيا” أن طرابلس أصبحت ساحة لتصفية الحسابات بين الفصائل السياسية المختلفة.

بينيزيا قال وفقًا لما نقلته شبكة “لام”: إن النزاع في ليبيا سببه الجمود السياسي الذي أدى للانقسام.

وأعرب عن رفض بلاده أي خطوات تصعيدية وتحذيرها من استخدام العنف في ليبيا لتحقيق أهداف سياسية.

وأكد على عدم وجود مبعوث للأمم المتحدة فاقم من تعميق الأزمة السياسية في ليبيا.

The post مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: طرابلس أصبحت ساحة لتصفية الحسابات بين الفصائل السياسية المختلفة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية