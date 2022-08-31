“التايمز المالطية”: الدبيبة جاء ليناقش ملف الأموال الليبية المحتجزة

كشفت صحيفة التايمز المالطية عن عدم وجود أجندة لزيارة رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة إلى العاصمة فاليتا.

ونقلت الصحيفة عن مصادر حكومية مالطية قولهم إنه “على الرغم من عدم وجود أجندة ثابتة، فمن المتوقع أن يناقش الدبيبة الأموال الليبية التي كانت محتجزة في بنك (ساتا بنك) المغلق الآن.

وقالت الصحيفة: “تتم تصفية بنك (ساتا بنك) وأموال عملائه محتجزة في البنك المركزي في مالطا، وقد تكون هناك أموال أخرى في ذهن الدبيبة”.

وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات المالطية صادرت عام 2019 مبلغا يقدر بـ 1.1 مليار دولار من العملة الليبية ولم يتم الإفراج عنه حتى الآن.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء استقبل وزير الخارجية المالطي إيان بورج الدبيبة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، رفقة وزيري البيئة إبراهيم العربي والثروة البحرية عادل سلطان، ورئيس هيئة الاتصالات لدى وصولهم إلى فاليتا في زيارة عمل رسمية.