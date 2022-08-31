شاهد في «وسط الخبر»: باشاغا والمشري في تركيا.. وعقيلة يستعد لزيارة الدوحة

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، الأربعاء، الضوء على حراك تركي متفاعل مع الوضع في ليبيا خلال الساعات الماضية، بالتزامن مع زيارة رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا إلى أنقرة، وأنباء عن زيارة أخرى لرئيس مجلس الدولة خالد المشري.

وأعلن المكتب الإعلامي لباشاغا، في وقت سابق اليوم، أن الأخير يزور تركيا، «لبحث المسار السياسي وسبل التعاون بين البلدين»، وذلك «بدعوة من الجانب التركي». وبعدها بحث نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، رمضان أبوجناح، مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، آخر تطورات الأوضاع في ليبيا، وسبل دعم العملية الانتخابية.

– باشاغا يتوجه إلى تركيا لبحث المسار السياسي وسبل التعاون بين البلدين

– أبوجناح في تركيا لـ«تقييم» التطورات الأخيرة بليبيا

وتشير تقارير إلى أن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح سيزور القاهرة رفقة المشري قبل زيارة مرتقبة إلى الدوحة، وهي التحركات التي تأتي بعد الاشتباكات الدامية التي شهدتها العاصمة طرابلس يومي الجمعة والسبت الماضيين، بين قوات موالية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، وأخرى موالية لرئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا.

ما دلالات هذه الزيارات وما النتائج المتوقعة؟ في ظل التطورات الأخيرة، وهو ما يتحدث عنه كل من: عضو مجلس الدولة نعيمة الحامي، وعضو مجلس النواب صالح إفحيمة والمحلل السياسي فيصل أبو الرايقة.