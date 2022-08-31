المنفي: أشيد بدور الولايات المتحدة في دعم الاستقرار والسلام

بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، باربرا آي ليف، والسفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، عبر تقنية الزوم، مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا.

واستعرض اللقاء، تطورات الأزمة في ليبيا، ولاسيما الأوضاع الأمنية في العاصمة طرابلس، والتأكيد على أهمية التزام كل الأطراف بالتهدئة، وعدم تعريض حياة المدنيين للخطر.

وثمنت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، جهود رئيس المجلس الرئاسي في تحقيق الاستقرار في البلاد، خاصة بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها العاصمة، وقطعه الفوري لزيارته إلى تونس إثر اندلاع الاشتباكات الأخيرة في طرابلس.

وأكدت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي، أن عدم تعيين مبعوث إلى ليبيا، كان سبباً من أسباب الانسداد السياسي، مطالبةً بضرورة بلورة موقف موحد، لتعيين مبعوث أممي جديد، في أسرع وقت، مشيدةً بالخطوات التي أنجزها المجلس في مشروع المصالحة الوطنية.

من جانبه أشاد المنفي، بدور الولايات المتحدة الأمريكية، لدعم السلام والاستقرار في ليبيا، للوصول إلى الانتخابات في أقرب الآجال، وفق قاعدة دستورية تتفق حولها كل الأطراف، وتحقق آمال قرابة 3 مليون ناخب سجلوا في سجلات المفوضية العليا للانتخابات.

وأكد المنفي، على استمرار سعيه لجمع الفرقاء، وإخراج ليبيا من أزمتها السياسية بمساعدة الدول الشقيقة والصديقة.