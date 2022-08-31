القطراني: يجب حل مشكلة توفير السيولة للمواطن

التقى نائبا رئيس مجلس الوزراء علي فرج القطراني ، وسالم الزادمة، اليوم الأربعاء بعلي الحبري محافظ مصرف ليبيا المركزي بمقر المصرف بمدينة بنغازي.

وقالت الحكومة الليبية عبر “فيسبوك” إن اللقاء جرى بحضور وزير الأشغال العامة نصر شرح البال، مشيرا إلى أن نائبي رئيس مجلس الوزراء أشادا خلال اللقاء بالدور المحوري الذي يقوم محافظ المصرف من خلال تسيير عمل المصرف بأعلى درجات الكفاءة والمهنية وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه المصارف العاملة في ليبيا ، ودوره في تقديم التسهيلات اللازمة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد ، مؤكدان على دعم الحكومة للمصرف لتسهيل عمله.

ونوه القطراني إلى ضرورة عمل إدارة المصرف من خلال مجلس إدارتها حتى يتسنى لها تقديم الاحتياجات والمتطلبات اللازمة وتغطيتها من المصرف ، كما أكد على ضرورة حل كل المختنقات التي يعاني منها المواطن ، وفي مقدمتها مشكلة توفير السيولة.