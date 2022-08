معزب: الحل يتمثل بالانتخابات البرلمانية وخروج كل الأجسام ليتولى البرلمان الجديد المسيرة

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب إن ما حدث في السلطة التنفيذية هو نتيجة للانسداد السياسي الذي لولا وجوده لوصلت البلاد للانتخابات وحكومة جديدة، وتسلم الحكومة الحالية لها ولم يحدث الصدام المسلح، مشيرًا إلى أن ما دفع أعضاء مجلس الدولة لتبني فكرة الانتخابات البرلمانية؛ لأنه أصبح شبه مستحيل الوصول لتوافق بالنسبة للانتخابات الرئاسية.

معزب أشار خلال مداخلة عبر برنامج “حوار الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد إلى أن التجربة مع مجلس النواب أثبتت إصرارهم على بعض الشروط المجحفة فيما يخص الانتخابات الرئاسية، حيث تم الوصول معهم لحلول وسط، لكن تم رفضها في آخر لحظة وعندهم شروط معينة يفصلونها على أشخاص معينين، بحسب قوله.

وأردف: “65 عضوًا الآن وقعوا على هذا التوجه وهم الفاعلين وعندهم وجهات نظر ممتازة، المشكلة من قبلنا ليست موجودة. ماذا يمنع أن نخوض التجربة ونجري الانتخابات؟ المعرقلين هم مجموعة عقيلة ونخلي مسؤوليتنا من هذا الموضوع كأعضاء مجلس الدولة”.

كما أضاف: “مزدوجو الجنسية قالوا يتقدم كمرشح، وبعد ذلك إذا نجح في الانتخابات يعطى فترة زمنية خلال شهر يتنازل عن جنسيته، وإذا لم ينجح يحتفظ بها. التنازل عن الجنسية وبالأخص الأمريكية تحتاج لوقت طويل، قلنا إن الحل يتنازل عن الجنسية والوظيفة العسكرية قبل الترشح، ولكنهم لا يريدون ذلك”.

وشدد في ختام حديثه على أن الحل يتمثل بالانتخابات البرلمانية وخروج كل الأجسام ليتولى البرلمان الجديد المسيرة.

