“داخلية الدبيبة”: علي كنه ناقش مشاكل قسم الجوازات أوباري

قالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة المؤقتة إن اجتماعا عقد بديوان مديرية أمن أوباري ضم مدير الأمن عميد “علي اعبيد الزنتاني” وآمر منطقة سبها العسكرية الفريق “علي سليمان كنه” وبحضور مساعدي مدير الأمن للشؤون الأمنية والعامة، بحسب قولها.

وأضافت الوزارة في تدوينة عبر “فيسبوك”: “تناول الاجتماع مناقشة الأوضاع الأمنية بالمنطقة والتعاون والتنسيق الأمني بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار، ووضع الحلول للمشاكل والصعوبات التي تواجه رجال الشرطة لبسط الأمن بالمنطقة”، على حد تعبيرها.

وبحسب البيان تطرق الاجتماع للمشاكل التي تواجه قسم الجوازات أوباري لتقديم الخدمات لسكان وأهالي المنطقة.