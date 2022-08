البدوي: الاستقرار السياسي في ليبيا هو أحد أهم عوامل نجاح عودة العمالة المصرية لطرابلس

ليبيا – قال مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد العمال المصري رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة إن الاستقرار السياسي في ليبيا هو أحد أهم عوامل نجاح عودة العمالة المصرية لطرابلس مرة أخرى، ذاكرًا أن الأزمات الحالية وعدم الاستقرار هو سبب تعطل سفر العمالة حتى الآن.

البدوي وفي تصريحات خاصة لموقع “الشروق”، طالب بتأجيل سفر العمالة المصرية إلى ليبيا لحين استقرار الأوضاع هناك، مستكملًا: “أنت عندك شركات هتسافر وعمالة هتاخذ فلوسها منين في ظل التشابكات وعدم استقرار الأوضاع الأمنية”.

وأوضح أن تأهيل العمال وتدريبهم لا يتقصر فقط على العودة إلى ليبيا مرة أخرى، لكنها منظومة تستهدف مواكبة متطلبات الأسواق الداخلية والخارجية، وملائمة أنماط الوظائف الجديدة، قائلًا: “إن إهمال منظومة التدريب سينعكس بالضرورة على نسب البطالة”.

