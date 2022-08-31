صوان: قرار المدعي العسكري بالقبض علي تم بأوامر الدبيبة “لتصفية الحسابات”

صرّح رئيس الحزب الديمقراطيّ، محمد صوان، بأنّ قرار المدعي العام العسكري بالقبض عليه قد تم “بأوامر من الدبيبة لتصفية حسابات مع القوى المناوئة لحكومته” وفق تعبيره.

وأكد صوان، في تصريحات صحفية، أنّ الحزب الديمقراطي “بدأ باتخاذ الإجراءات القانونية لإظهار عدم قانونية القرار”، مشدّدًا على أنّ “المدعي العسكري لا يستطيع استدعاء المدنيين والتحقيق معهم”.

وأضاف صوان أنّ “حكومة الدبيبة انتهت صلاحيتها وهذا هو موقف الحزب المعلن للجميع”، وأن “الدبيبة خصم وحكم في نفس الوقت لأننا لا نعترف بشرعيته” وفق قوله.

وأكد صوان على موقف الحزب الديمقراطي المعلن والواضح بالاعتراف بشرعية حكومة باشاغا بصفتها حكومة مقرّة من البرلمان الليبيّ، وإسقاط الاعتراف والشرعية عن حكومة الدبيبة.