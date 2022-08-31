النمروش يبحث مع القادة العسكريين بالمنطقة الغربية توحيد عمل المناطق العسكرية

عقدت القوات التابعة للمنطقة الغربية اجتماعا موسعا ضم قادة القوات، بمعسكر التكبالي، اليوم الأربعاء، لبحث توحيد عمل المناطق العسكرية، وذلك بعد الأحداث الدامية التي شهدتها العاصمة طرابلس منذ يومين.

وضم الاجتماع آمر منطقة الساحل الغربي صلاح النمروش وآمر المنطقة العسكرية الوسطى محمد موسى وآمر منطقة طرابلس العسكرية عبدالقادر منصور، بالتنسيق مع أمراء المناطق الأخرى.

وشهدت طرابلس اشتباكات عنيفة مسلحة منذ يومين بين قوات حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، وقوات حكومة الاستقرار الوطني برئاسة فتحي باشاغا، في شارع الزاوية وباب بن غشير، وعدة مناطق بالمدينة، والتي راح ضحيتها عشرات الضحايا والمصابين.