البعثة الأممية في ليبيا تشدد على تجنب أي أعمال أو تصريحات تقوض الهدوء الهش 

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شددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم الأربعاء على أهمية تجنب أي أعمال أو تصريحات تقوض الهدوء الهش.

وناشدت البعثة في بيان لها على حسابها في “فيسبوك” جميع الأطراف التركيز على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع المزيد من العنف.

وذكّرت البعثة جميع الأطراف بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني بحماية المدنيين والمنشآت المدنية، بما في ذلك مراكز الاحتجاز.

وأثنت البعثة على جهود الوساطة وجهود منع نشوب النزاع التي تبذلها القيادات المجتمعية واللجنة العسكرية المشتركة ورئيس أركان الجيش في طرابلس وتحثهم على مواصلة العمل مع الأطراف المعنية.

ودعت بعثة الأمم المتحدة القادة الليبيين إلى ضرورة الاتفاق على مسار يفضي إلى الانتخابات دون تأخير.

ورحبت بعثة الأمم المتحدة بما أعلنته السلطات الليبية من اعتزامها إزالة المنشآت التابعة للمجموعات المسلحة من الأحياء المدنية في طرابلس.

ودعت كل الأطراف إلى حل الخلافات عبر الحوار، مؤكدة أنه لا يمكن حل الانسداد السياسي الحالي إلا من خلال انتخابات وطنية شاملة تمكّن الشعب الليبي من اختيار قادته وتجديد شرعية المؤسسات.