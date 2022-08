بن شرادة: اللقاء المرتقب بين صالح والمشري في القاهرة لن يذيب الخلافات القائمة منذ عام 2014

ليبيا – رجح عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة أن اللقاء المرتقب بين رئيس البرلمان عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري في العاصمة المصرية لن يذيب الخلافات بشان طريق حل الأزمة الليبية القائمة منذ 2014 وذلك لعدة أسباب منها المحلية والدولية.

بن شرادة وفي اتصال مع وكالة الأنباء الليبية “وال” اليوم الأربعاء، أوضح أن نقاط الخلاف بشأن القاعدة الدستورية لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنها حتى تقام الانتخابات في الوقت المحدد لحكومة مؤقتة بــ 16 شهرًا، حسب خارطة الطريق المقترحة، وما اتفق عليه أطراف الاجتماعات الليبية – الليبية داخل البلاد، وهو الاتفاق الذي عرقله كل من مستشارة الأمين العام السابقة “ستيفاني ويليامز” وسفير أمريكا ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند. حسب قوله.

