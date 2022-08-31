المنفي: نشيد بالدور الأمريكي في دعم السلام والاستقرار  بليبيا للوصول إلى الانتخابات

قالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى “باربرا آي ليف، إن عدم تعيين مبعوث إلى ليبيا، كان سبباً من أسباب الانسداد السياسي، وذلك خلال لقاء جمعها مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

وطالبت المسؤولة الأمريكية بضرورة بلورة موقف موحد، لتعيين مبعوث أممي جديد، في أسرع وقت، مشيدةً بالخطوات التي أنجزها المجلس في مشروع المصالحة الوطنية.

وأشاد المنفي، بدور الولايات المتحدة الأمريكية، لدعم السلام والاستقرار في ليبيا، للوصول إلى الانتخابات في أقرب الآجال، وفق قاعدة دستورية تتفق حولها كل الأطراف، وتحقق آمال قرابة 3 مليون ناخب سجلوا في سجلات المفوضية العليا للانتخابات.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي، على استمرار سعيه لجمع الفرقاء، وإخراج ليبيا من أزمتها السياسية بمساعدة الدول الشقيقة والصديقة.

وبحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ظهر اليوم الأربعاء بطرابلس، مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى “باربرا آي ليف”، والسفير الأميركي لدى ليبيا، “ريتشارد نورلاند”، عبر تقنية الزوم، مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا، بحسب إيجاز صحفي.

وثمنت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، جهود رئيس المجلس الرئاسي، في تحقيق الاستقرار في البلاد، خاصة بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها العاصمة، وقطعه الفوري لزيارته إلى تونس إثر اندلاع الاشتباكات الأخيرة في طرابلس.