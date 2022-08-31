إتلاف 5 آلاف صندوق عصير غير مطابق للمواصفات في بنغازي

أعلنت مصلحة الجمارك، الأربعاء، أن قسم مكافحة التهريب والمخدرات بنغازي، قام بإتلاف 5 آلاف صندوق عصير حامل للعلامة التجارية جنة (جوافة ومانجو)، غير مطابق للمواصفات القياسية.

وأضافت، في بيان، أن أعضاء وحدة التحري والقبض بقسم مكافحة التهريب والمخدرات بنغازي ضبطوا هذه العصائر خلال الأسابيع الماضية داخل مدينة بنغازي قادمة من مصر.

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وقامت خلال هذه الفترة بسحب العينات والتأكد من صحة الإجراءات، إلى أن جرى فعليًا التأكد من عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري، وجرى إتلافها عن طريق الدهس.

جانب من عملية إتلاف العصائر الفاسدة في بنغازي (مصلحة الجمارك)

جانب من عملية إتلاف العصائر الفاسدة في بنغازي (مصلحة الجمارك)

جانب من عملية إتلاف العصائر الفاسدة في بنغازي (مصلحة الجمارك)