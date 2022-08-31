القطراني والزادمة يشيدا بجهود الحبري ويؤكدا دعم الحكومة للمركزي 

العنوان – بنغازي

أشاد نائبا رئيس مجلس الوزراء علي القطراني سالم الزادمة بالدور المحوري الذي يقوم محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري من خلال تسيير عمل المصرف بأعلى درجات الكفاءة والمهنية.

وأثنى النائبان خلال اللقاء في مقر المصرف المركزي في بنغازي على جهود الحبري في تذليل كافة الصعوبات التي تواجه المصارف العاملة في ليبيا، ودوره في تقديم التسهيلات اللازمة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

وأكد القطراني والزادمة خلال اللقاء على دعم الحكومة للمصرف المركزي لتسهيل عمله.

ونوه القطراني إلى ضرورة عمل إدارة المصرف من خلال مجلس إدارتها حتى يتسنى لها تقديم الاحتياجات والمتطلبات اللازمة وتغطيتها من المصرف.

وشدد على ضرورة حل كل المختنقات التي يعاني منها المواطن، وفي مقدمتها مشكلة توفير السيولة.