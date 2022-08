ليبيا – التقى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الأربعاء، نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال رمضان أبو جناح.

تشاووش أوغلو ذكر في تغريدة عبر حسابه. الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أنه التقى أبو جناح.

وقال الوزير: “قمنا بتقييم التطورات في ليبيا والعملية الانتخابية”.

The post أبوجناح يبحث مع أوغلو آخر التطورات في ليبيا والعملية الانتخابية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية